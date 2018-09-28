2018-09-28T00:42:21+03:00
В мире

Девида Бекхема не стали лишать водительских прав

Суд в Лондоне решил не наказывать знаменитого футболиста за превышение скорости
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм не понесет наказания за превышение скоростиБывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм не понесет наказания за превышение скоростиФото: REUTERS
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Бывший полузащитник и капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм не лишился водительских прав за превышение скорости, даже штраф не платил. Суд лондонского района Уимблдон решил его вообще не наказывать, потому что известный футболист получил от властей уведомление о правонарушении на день позже установленного двухнедельного срока, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Заседание прошло в четверг, 27 сентября. Сам Бекхэм на нем не присутствовал, его интересы представлял адвокат Ник Фримэн. Юрист заявил, что его клиент был проинформирован о своем проступке слишком поздно, и судья согласилась с его доводами. Она отметила, что закон учитывает «превратности» почтовой службы и вынесла вердикт: «Ответчик не может быть осужден».

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Бекхэму грозил штраф или временное лишение водительских прав за нарушение скоростного режима минувшей зимой. 23 января многократный чемпион Англии разогнал свой черный Bentley на участке автомагистрали между Паддингтоном и Кенсингтоном в западном Лондоне до 19 миль в час (30 км/ч).

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