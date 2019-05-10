Два человека пострадали при землетрясении на японском острове Кюсю

СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-10T09:02:36+03:00

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На юго-востоке японского острова Кюсю произошло сразу несколько землетрясений с разницей в один час. Магнитуда самых мощных подземные толков составила 6,3 балла. Очаг залегал на глубине 20 км в районе префектуры Миядзаки.

Власти страны объявили об угрозе цунами, однако вскоре предупреждение было снято. В руководстве действующей на Кюсю энергетической компании Kyushu Electric Power заверили, что атомные станции на острове не пострадали, сбоев в работе АЭС или утечек радиоактивных веществ также не зафиксировано. При этом в городе Миядзаки был поврежден водопровод, а еще порядка 1,7 тыс. семей временно остались без электричества.

На данный момент известно уже о двух пострадавших в результате пятничного землетрясение. Так, 79-летний мужчина упал с 2,5-метровой лестницы в своем саду в городе Ойта и получил сильные ушибы головы. Аналогичные травмы были диагностированы у 40-летней женщины в Кирисиме. Ее госпитализировали, передает NHK.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько месяцев назад в Японии уже происходило мощное землетрясение. Тогда пострадали не менее трех человек.

ИСТОЧНИК KP.RU