Виторган ответил пользователям, возмущенным его словами о Дне Победы

СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-10T09:04:02+03:00

Актер заявил, что его фразу "праздновать нечего" просто вырвали из контекста, и ветеранов никто не оскорблял

Изменить размер текста: A A

Фраза "нам праздновать нечего", относящаяся ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, была просто вырвана из контекста. Такое заявление сделал актер и режиссер Максим Виторган, подвергшийся критике после озвученного им предложения об отмене "плясок и танчиков" на 9 мая.

Сайт kp.ru писал о том, что артист предложил заменить День Победы Днем тишины, поскольку ветеранов уже почти не осталось, а праздник организовывался именно для них. Пользователи соцсети были возмущены такими словами.

"А как быть тем людям, которые помнят этот день - день 9 мая 1945 года? Помнят безумную радость и слезы на глазах своих родителей - выстояли, не сдались, наконец-то война закончена! Салют, цветы, объятья, всенародное ликование. Не праздновать?!", - написал один из читателей сайта kp.ru в комментариях к новости.

"При чем тут липовые ветераны или свихнутая молодежь? Советский Союз отдал за эту победу столько, что не измерить", - поддержала его Светлана.

Сам Виторган решил оправдаться за сказанное, и заявил, что его слова были выставлены в дурном свете.

"Это, конечно, сделано ради хлесткого заголовка. Это мерзость", - написал актер у себя в Instagram.

По его мнению, лишь "подлецы" или "дураки" могли увидеть в посте какое-либо неуважительное отношение к ветеранам, а цитата "нам нечего праздновать" относится именно к современному поколению. Что касается парада, то он Виторгану абсолютно не нравится, как и все разновидности "можем повторить", "спасибо деду за победу", дети в военной форме и поющие "Калинку" артисты в в гимнастерках. Режиссер считает, что все это никак не относится к празднованию победы над фашизмом.

А вот День тишины, по мнению актера, был бы кстати. И речь идет не о замалчивании подвига советских солдат или их забвении, а о проведении мероприятий по аналогии с израильским днем жертв холокоста, когда вся страна замирает и вспоминает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707699" frameborder="0"></iframe> Начался Парад Победы на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU