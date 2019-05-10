Министр экономики Австрии высказалась в поддержку "Северного потока-2"

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-10T09:46:02+03:00

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Министр экономики Австрии Маргарет Шрамбок высказалась в поддержку строительства газопровода "Северный поток-2" и заявила, что такой же позиции придерживается руководство страны.

"Мы поддерживаем этот проект в рамках обеспечения долгосрочного энергоснабжения Европы", — заявила глава ведомства.

При этом она подчеркнула, что другие каналы поставки топлива также приветствуются, но не в качестве замены "Северного потока-2", а как его дополнение, приводит Hasepost выдержки из интервью в издании FAZ.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о поддержке строительства российско-немецкого газопровода. В Вене считают, что проект станет основой энергетической безопасности республики, даже несмотря на противоположное мнение политиков в Брюсселе и американских властей, который пытаются навязать Европе свой дорогой сжиженный газ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU