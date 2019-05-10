Морской пехотинец погиб во время учений в Калифорнии

СЕГОДНЯ 10:14 2019-05-10T10:14:11+03:00

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Во время военных учений на базе Кэмп-Педелтон в американском штате Калифорния погиб морской пехотинец. Мужчина получил смертельные травмы в результате опрокидывания бронетранспортера.

Машина перевернулась во время одной из тренировок. В момент инцидента в салоне находились семь военнослужащих из морской пехоты. Шестеро из них получили незначительные травмы и были госпитализированы.

Газета Los Angeles Times уточняет, что это уже второй инцидент с опрокидыванием автомобиля за последние несколько месяцев.

Сайт kp.ru писал о том, что еще один трагический случай с участием военнослужащих произошел в начале года в Абхазии. БТР-80 упал в ущелье во время следования с территории горного полигона в пункт постоянной дислокации. Жертвами происшествия стали трое российских военных.

ИСТОЧНИК KP.RU