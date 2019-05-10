Депутат Верховной Рады назвал день инаугурации Зеленского "гнилым воскресеньем"

СЕГОДНЯ 18:21 2019-05-10T18:21:14+03:00

По словам Олега Куприенко, в этот день "никто ничего хорошего не начинает, и вообще ничего начинать делать нельзя"

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Депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая. По его словам, причиной этому является то, что в этот день, именуемый в астрономии "гнилым воскресеньем", нельзя начинать новые дела.

"Лично я против 19 числа, могу объяснить свою позицию, почему. Если смотреть на такие вещи, как когда и что начинать, то я, как человек, который изучал астрономию, очень хорошо знаю и имею большой жизненный опыт, 19 мая - это первый день третьей недели месяца, так называемое "гнилое воскресенье", на которое никто ничего хорошего не начинает, и вообще ничего начинать делать нельзя", - приводит слова парламентария телеканал "112 Украина".

Куприенко также отметил, что речь в данном случае идет не "о каких-то предрассудках", а о "солнечно-лунно-земных связях", которые, по его словам, оказывают "большое влияние на жизнь людей". В заключение депутат отметил, что будет отстаивать эту позицию как внутри своей фракции, так и в Верховной Раде при наличии соответствующей возможности.

Ранее сайт kp.ru сообщал о получении украинским парламентом постановления о проведении инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая. В настоящий момент документ рассматривается Верховной Радой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU