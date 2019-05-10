Депутат Верховной Рады назвал день инаугурации Зеленского "гнилым воскресеньем"
Депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая. По его словам, причиной этому является то, что в этот день, именуемый в астрономии "гнилым воскресеньем", нельзя начинать новые дела.
"Лично я против 19 числа, могу объяснить свою позицию, почему. Если смотреть на такие вещи, как когда и что начинать, то я, как человек, который изучал астрономию, очень хорошо знаю и имею большой жизненный опыт, 19 мая - это первый день третьей недели месяца, так называемое "гнилое воскресенье", на которое никто ничего хорошего не начинает, и вообще ничего начинать делать нельзя", - приводит слова парламентария телеканал "112 Украина".
Куприенко также отметил, что речь в данном случае идет не "о каких-то предрассудках", а о "солнечно-лунно-земных связях", которые, по его словам, оказывают "большое влияние на жизнь людей". В заключение депутат отметил, что будет отстаивать эту позицию как внутри своей фракции, так и в Верховной Раде при наличии соответствующей возможности.
Ранее сайт kp.ru сообщал о получении украинским парламентом постановления о проведении инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая. В настоящий момент документ рассматривается Верховной Радой.
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ИСТОЧНИК KP.RU