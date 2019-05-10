На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием трех машин

СЕГОДНЯ 19:06 2019-05-10T19:06:58+03:00

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В районе Южное Бутово в Юго-Западном административном округе Москвы произошло ДТП с участием трех машин. Как сообщают очевидцы случившегося, авария произошла на Южнобутовской улице.

По предварительным данным, автомобиль марки Opel, выезжавший из одного из дворов, столкнулся с легковой машиной марки Daewoo. Последняя машина от удара врезалась в припаркованный у обочины грузовик MAN.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708030" frameborder="0"></iframe> На Южнобутовской улице ДТП с тремя машинами.

В результате ДТП пострадали три человека, которые находились в салоне Daewoo. Для эвакуации одной из пострадавших потребовался медицинский вертолет.

Ранее сайт kp.ru сообщал о ДТП, произошедшем на Новорижском шоссе в четверг, 9 мая. Тогда на трассе в районе деревни Степановское столкнулись около десяти машин. Сообщалось также, что по меньшей мере одна легковая машина получила серьезные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU