На юго-западе Москвы произошло ДТП с участием трех машин
В районе Южное Бутово в Юго-Западном административном округе Москвы произошло ДТП с участием трех машин. Как сообщают очевидцы случившегося, авария произошла на Южнобутовской улице.
По предварительным данным, автомобиль марки Opel, выезжавший из одного из дворов, столкнулся с легковой машиной марки Daewoo. Последняя машина от удара врезалась в припаркованный у обочины грузовик MAN.
На Южнобутовской улице ДТП с тремя машинами.
В результате ДТП пострадали три человека, которые находились в салоне Daewoo. Для эвакуации одной из пострадавших потребовался медицинский вертолет.
Ранее сайт kp.ru сообщал о ДТП, произошедшем на Новорижском шоссе в четверг, 9 мая. Тогда на трассе в районе деревни Степановское столкнулись около десяти машин. Сообщалось также, что по меньшей мере одна легковая машина получила серьезные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU