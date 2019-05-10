2019-05-10T21:28:23+03:00
Происшествия

Истребители ВВС Индии перехватили самолет из Грузии

Военно-транспортный Ан-12 отклонился от курса и был вынужден совершить посадку под контролем ВВС
Елена АКИМОВА
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Истребители ВВС Индии перехватили транспортный самолет из ГрузииИстребители ВВС Индии перехватили транспортный самолет из ГрузииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Индии военные истребители посадили грузинсккий военно-транспортный самолет Ан-12. Воздушное судно отклонилось от своего курса и оказалось в штате Гуджарат. Разрешение на полет над данной территорией у экипажа не имелось и поэтому было принято решение о перехвате борта.

Известно, что самолет вылетел из пакистанского города Карачи и должен был приземлиться в Нью-Дели. После того, как индийские ВВС были подняты в воздух, транпортник совершил экстренную посадку в аэропорту Джайпура (северный штат Раджастан).

В настоящее время в Индии проводится допрос пилотов, сообщает сайт Свободная пресса.

Ранее сообщалось, что руководство военно-воздушных сил Индии ведет переговоры с Россией о срочном приобретении 21 многоцелевого истребителя МиГ-29. По данным газеты The Economic Times, это связано с острой нехваткой подобных машин в индийских ВВС. Сумма контракта может составить порядка 850 миллионов долларов США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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