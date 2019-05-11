Китай спустил на воду два ракетных эсминца
Вооруженные силы Китая приняли на вооружение сразу два многоцелевых ракетных эсминца проекта 052D. Корабли были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке страны.
Газета "Хуаньцю шибао" уточняет, что церемония состоялась утром в пятницу, 10 мая.
Напомним, что китайские эсминцы проекта 052D уже хорошо себя зарекомендовали на мировом рынке. Их полное водоизмещение составляет 7,5 тысяч тонн, а длина и ширина - 157 метров на 17. Разработка и строительство ведется только в Китае. При этом эсминцы могут выполнять боевые задачи на море как в одиночку, так и в составе группы.
Сайт kp.ru писал о том, что сейчас КНР вместе с Россией работает над созданием тяжелого вертолета нового поколения. Грузоподъемность машины составит около 15 тонн, и она будет более мощной, чем американский Sikorsky.
ИСТОЧНИК KP.RU