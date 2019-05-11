2019-05-11T08:11:49+03:00
Политика

Китай спустил на воду два ракетных эсминца

Корабли проекта 052D были произведены на судостроительной верфи города Далянь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминцаВ Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминцаФото: REUTERS
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Вооруженные силы Китая приняли на вооружение сразу два многоцелевых ракетных эсминца проекта 052D. Корабли были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке страны.

Газета "Хуаньцю шибао" уточняет, что церемония состоялась утром в пятницу, 10 мая.

Напомним, что китайские эсминцы проекта 052D уже хорошо себя зарекомендовали на мировом рынке. Их полное водоизмещение составляет 7,5 тысяч тонн, а длина и ширина - 157 метров на 17. Разработка и строительство ведется только в Китае. При этом эсминцы могут выполнять боевые задачи на море как в одиночку, так и в составе группы.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас КНР вместе с Россией работает над созданием тяжелого вертолета нового поколения. Грузоподъемность машины составит около 15 тонн, и она будет более мощной, чем американский Sikorsky.

ИСТОЧНИК KP.RU

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