Эксперт считает, что Россия получила контроль над украинской экономикой
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что Россия смогла получить контроль над украинской экономикой. Таким "рычагом влияния", по мнению эксперта, стали введенные РФ ограничения на поставки угля, нефти и нефтепродуктов.
Сайт kp.ru писал о том, что с 1 июня 2019 года Украина сможет получать российское топливо и сырье лишь по отдельным разрешениям. Именно таким стал ответ Москвы на расширение Киевом списка запрещенных для импорта товаров.
"Очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками и, соответственно, на рынок нефтепродуктов в Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики", — цитирует NewsOne Марунича.
При этом эксперт считает, что полного прекращения поставок нефтепродуктов из РФ не предвидится, ведь крупные российские компании уже получают разрешение на экспорт топлива на Украину.
ИСТОЧНИК KP.RU
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