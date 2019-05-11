2019-05-11T09:14:58+03:00
Политика

Эксперт считает, что Россия получила контроль над украинской экономикой

"Рычагом влияния" якобы стали ограничения по поставкам угля, нефти и нефтепродуктов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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С 1 июня Россия будет поставлять Украине уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениямС 1 июня Россия будет поставлять Украине уголь, нефть и нефтепродукты только по отдельным разрешениямФото: REUTERS
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Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что Россия смогла получить контроль над украинской экономикой. Таким "рычагом влияния", по мнению эксперта, стали введенные РФ ограничения на поставки угля, нефти и нефтепродуктов.

Сайт kp.ru писал о том, что с 1 июня 2019 года Украина сможет получать российское топливо и сырье лишь по отдельным разрешениям. Именно таким стал ответ Москвы на расширение Киевом списка запрещенных для импорта товаров.

"Очевиден факт, что российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками и, соответственно, на рынок нефтепродуктов в Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики", — цитирует NewsOne Марунича.

При этом эксперт считает, что полного прекращения поставок нефтепродуктов из РФ не предвидится, ведь крупные российские компании уже получают разрешение на экспорт топлива на Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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