2019-05-11T10:57:35+03:00
Политика

Министры G20 обсудят способы привлечения молодёжи в сельское хозяйство

Фермеры продолжают стареть, и аграрный сектор со временем теряет производственную базу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министры стран G20 обсудят привлечение молодёжи в сельское хозяйствоМинистры стран G20 обсудят привлечение молодёжи в сельское хозяйствоФото: Евгений ЧЕРНЫХ
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Министры сельского хозяйства стран "Большой двадцатки" планируют обсудить способы привлечения молодежи в аграрный сектор. Средний возраст фермеров продолжает увеличиваться, а замены им часто просто нет.

"Мы сталкиваемся со старением фермеров и потерей производственной базы в аграрном секторе. Я надеюсь, что мы обсудим эти проблемы и то, как привлечь молодежь и инновации в сельское хозяйство", - сказал министр сельского хозяйства Японии Такамори Ёсикава.

Напомним, что в субботу, 11 мая, в Ниигате открылась встреча глав сельскохозяйственных ведомств стран G20. Представители государств планируют поделиться друг с другом полезными практиками, провести обмен мнениями по актуальным вопросам и продемонстрировать последние достижения в аграрном секторе. Так, например, состоится демонстрация беспилотных тракторов и систем автоматической посадки семян. От России в мероприятии участвует заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что следующий саммит G20 пройдет на японском острове Хонсю в Осаке 28-29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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