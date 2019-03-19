Япония хочет рассмотреть проблему терроризма на саммите G20

СЕГОДНЯ 13:14 2019-03-19T13:14:28+03:00

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Представитель предстоящего саммита G20, Япония хотела бы поднять вопрос борьбы с терроризмом. Соответствующие заявление сделал С Ёсихидэ Суга, выступая на пресс-конференции в Токио.

«Как председателю предстоящего саммита хотелось бы в сотрудничестве с другими членами этого форума выработать конкретные меры по проблеме терроризма», - сказал генсек кабмина.

От имени правительства Японии он резко осудил недавнюю террористическую атаку в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч. Напомним, как писал kp.ru, число жертв составило 50 человек, еще 50 получили ранения. Стрелок оказался уроженцем Австралии по имени Брентон Таррант, который перед нападением опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, похожий на послание, оставленное террористом Андерсом Брейвиком, а потом, предположительно, еще и вел онлайн-трансляцию атаки.

Саммит G20 состоится на юго-западе главного японского острова Хонсю в Осаке 28-29 июня. Прошлый саммит состоялся в Буэнос-Айресе. Тогда Канада, Мексика и США заключили новый торговый договор, который пришел на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU