Эксперт: влияние России на экономику Украины действительно огромное

СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-11T12:43:12+03:00

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Влияние России на экономику Украины действительно огромно, поскольку наши страны продолжают тесно сотрудничать, несмотря на ухудшение дипломатических отношений. Такое заявление сделал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя слова сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее специалист сравнил введенные Россией ограничения по поставкам угля, нефти и нефтепродуктов на Украину с "рычагом влияния". По его мнению, Москва теперь может контролировать Киев.

"Тут действительно влияние России огромное на экономику Украины, это ни для кого не секрет. Даже после того, как наши отношения ухудшились по всем фронтам, Россия остается одним из основных инвесторов, торговых партнеров [Украины]. То первое, то второе место занимаем с Евросоюзом", - сказал Юшков в эфире Радио "Комсомольская правда".

При этом он подчеркнул, что даже закупаемый Киевом "реверсный" газ на деле является российским, просто он приобретается у третьих лиц и по более высокой стоимости. В целом же, по словам эксперта, на Украине сейчас очень дорогие нефтепродукты. Многие автомобилисты даже перешли на газомоторное топливо, а ведь на его поставки Москва тоже ввела ограничения.

"Так что в этом плане я согласен, что украинская экономика очень сильно зависит от поставки российских углеводородов: и газа, и нефти, и угля. Потому что никакой альтернативы они не нашли", - подытожил Юшков.

ИСТОЧНИК KP.RU