2019-05-11T13:09:17+03:00
Общество

В Москве прощаются с композитором Евгением Крылатовым

Автор песен "Прекрасное далеко" и "Крылатые качели" умер на 86-м году жизни
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский композитор Евгений КрылатовРоссийский композитор Евгений КрылатовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Московском доме композиторов в Брюсовом переулке проходит прощание с гениальным российским композитором, автором множества всеми любимых песен Евгением Крылатовым. В субботу, 11 апреля, родные, близкие и поклонники народного артиста РФ пришли проститься с этим необычайно талантливым человеком, ушедшим из жизни в возрасте 85 лет.

Церемония началась в 11:00. Одними из первых ее посетили поэт-песенник Юрий Энтин, телеведущий Андрей Малахов и актер Александр Олешко.

"Это был удивительный человек и композитор. <...> Он сказал, что, когда его будут хоронить, хорошо бы, чтобы звучала его музыка к фильму "Русалочка". Там были слова: "Я бессмертную душу хочу обрести", - цитирует ТАСС Этина.

Сайт kp.ru писал о том, что сразу после завершения панихиды автора песен "Прекрасное далеко" и "Крылатые качели" похоронят на Митинском кладбище рядом с его супругой Севиль.

Умер автор песни "Крылатые качели", композитор Евгений Крылатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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