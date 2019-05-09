Евгения Крылатова похоронят рядом с супругой

Выдающийся советский и российский композитор ушел из жизни накануне Дня Победы. Евгений Крылатов несколько недель находится в больнице, 8 мая его не стало. Народному артисту России было 85 лет.

- Отец месяц лежал в больнице, у него была двусторонняя пневмония, - рассказала «КП» дочь композитора Мария Крылатова.

Сегодня, 9 мая стали известны место и дата прощания со знаменитым композитором.

По словам Павла Крылатова, сына Евгения Павловича, панихида состоится утром в храме иконы Божьей Матери «Отрада и утешение» на Ходынском поле, находящемся на территории Боткинской больницы. Гражданское прощание пройдет в ритуальном зале клиники. Евгения Крылатова похоронят на Митинском кладбище рядом с супругой Севиль Крылатовой, которая ушла из жизни пять лет назад.

Евгений Павлович родился 23 февраля 1934 года в городе Лысьва Свердловской области (ныне — Пермский край) в рабочей семье. Фамилия его предков раньше звучала иначе. Композитор рассказывал, что его прадед жил при церкви, служил и он пел на клиросе (это значит крыло), оттуда и пошли фамилии Клиросов, Крылосов, Крылатов.

Евгений Павлович был лауреатом госпремий, являлся членом Союза композиторов, Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов России. Он окончил Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского по классам фортепиано и сочинения.

Он писал музыку к спектаклям Малого театра, Московского ТЮЗа, Рижского театра русской драмы. Крылатов работал в разных жанрах, сочинял симфоническую и эстрадную музыку. В 1961 году впервые дебютировал как кинокомпозитор, написав музыку картины «Жизнь сначала». С тех пор Евгений Павлович сочинил (на нынешний манер) саундтреки к 180 фильмам, множество из которых обрело всесоюзную популярность и знамениты по сей день.

Не счесть его знаменитых песен: «Колыбельная медведицы», «Песенка о шпаге», «Три белых коня», «Снежинка», «Кабы не было зимы» и множество других.

Своими любимыми песнями он называл «Прекрасное далеко», «Умка», «Ольховая сережка», «Лесной олень». «Крылатые качели» были его визитной карточкой. Кстати, изначально песня называлась «Качели» и в припеве не было слова «крылатые». По словам композитора, оно возникло случайно, так же как случайным было созвучие его фамилии.

Композитор сотрудничал с Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником. Наибольшее количество знаменитых песен написал вместе Юрием Энтиным.

Соболезнования в связи с его кончиной высказал глава государства Владимир Путин. Вместе с семьей и почитателями творчества Евгения Крылатова, скорбят его коллеги и знаменитые кинодеятели, среди которых Никита Михалков.

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