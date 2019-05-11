2019-05-11T17:58:54+03:00
В мире

В ЮАР правящая партия АНК выиграла парламентские выборы

По итогам подсчета 100% бюллетеней, она набрала 57,51% голосов избирателей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В ЮАР правящая партия АНК выиграла парламентские выборыВ ЮАР правящая партия АНК выиграла парламентские выборыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

По итогам подсчета 100% бюллетеней, в Южной Африканской Республике партия "Африканский национальный конгресс" выиграла парламентские выборы в стране, набрав 57,51% голосов избирателей.

Всеобщие выборы, в ходе которых избираются парламент и национальное правительство во главе с президентом, прошли в эту среду, 8 мая. При этом, оппозиционный "Демократический альянс" набрал 20,76% голосов, а крайне левая партия "Борцы за экономическую свободу" -10,79%, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, всеобщие выборы проходят в Южной Африканской Республике раз в пять лет. Все избиратели голосуют не за определенного кандидата, а за политическую партию. Одержавшая победу на выборах партия затем назначает своего лидера президентом страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце апреля стало известно о том, что на внеочередных парламентских выборах в Испании победили социалисты. Возглавляющий ИСРП премьер страны уже объявил о готовности формировать правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пакистане трое неизвестных открыли огонь в пятизвёздочном отеле
"Эта территория находится в руках русских людей": Александр Бородай подвел итоги пятилетия ДНР и ЛНР
Белорусские таможенники обнаружили у россиянки более 100 килограмм наркотиков в автомобиле
В Сети опубликовали видео поиска затонувших картин Айвазовского
"Краснодару" заявили о невозможности увольнения Павла Мамаева
Марию Бутину перевели в тюрьму штата Виргиния
Зеленский пересмотрит "одиозные" кадровые решения Порошенко
Умер Элвин Сарджент, сценарист фильмов о человеке-пауке
Правительство установило порядок восстановления лесов после вырубки
На Ближнем Востоке появятся американские ЗРК Patriot и Arlington
Около 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте Японии
Суд Киева отказался блокировать закон об исключительности украинского языка
В Крыму приостановили подъем парохода с картинами Айвазовского
В Москве прощаются с композитором Евгением Крылатовым
Глава МИД Японии призвал ускорить переговоры по мирному договору с РФ
Эксперт: влияние России на экономику Украины действительно огромное
Семеро младшеклассников пострадали при падении навеса в Японии
Конгресс США вновь затребовал налоговые декларации Трампа
Глава Фонда изучения США позитивно оценил предстоящую встречу Путина и Помпео