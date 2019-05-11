В ЮАР правящая партия АНК выиграла парламентские выборы

СЕГОДНЯ 17:52 2019-05-11T17:58:54+03:00

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По итогам подсчета 100% бюллетеней, в Южной Африканской Республике партия "Африканский национальный конгресс" выиграла парламентские выборы в стране, набрав 57,51% голосов избирателей.

Всеобщие выборы, в ходе которых избираются парламент и национальное правительство во главе с президентом, прошли в эту среду, 8 мая. При этом, оппозиционный "Демократический альянс" набрал 20,76% голосов, а крайне левая партия "Борцы за экономическую свободу" -10,79%, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, всеобщие выборы проходят в Южной Африканской Республике раз в пять лет. Все избиратели голосуют не за определенного кандидата, а за политическую партию. Одержавшая победу на выборах партия затем назначает своего лидера президентом страны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце апреля стало известно о том, что на внеочередных парламентских выборах в Испании победили социалисты. Возглавляющий ИСРП премьер страны уже объявил о готовности формировать правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU