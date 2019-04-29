2019-04-29T07:12:37+03:00
Политика

На внеочередных парламентских выборах в Испании победили социалисты

Возглавляющий ИСРП премьер страны уже объявил о готовности формировать правительство
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В воскресенье в Испании прошли внеочередные выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент)В воскресенье в Испании прошли внеочередные выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент)Фото: REUTERS
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К утру понедельника в Испании, где накануне 28 апреля прошли досрочные парламентские выборы, обработаны 99,9% бюллетеней. Победила возглавляемая премьером Педро Санчесом Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), которая по итогам голосования получила в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) 123 кресла.

«Сегодняшние выборы продемонстрировали, что испанский народ ясно хочет, чтобы Испанская социалистическая рабочая партия правила в ближайшие четыре года. Мы выиграли выборы и будем править в Испании», - заявил Санчес, выступая перед своими сторонниками в Мадриде.

Премьер отметил, что он готов к переговорам о формировании нового правительства, заверив собравшихся в том, что оно «будет правительством всех испанцев». Санчес подчеркнул, что его партия со своей «прогрессивной позиции» готова «протянуть руку всем политическим силам, которые уважают конституцию».

«Мы не будем ставить санитарные кордоны, единственное условие, которые мы будем ставить, - уважать конституцию, стремиться к социальной справедливости, нормальному сосуществованию в обществе и политической чистоте», - приводит его слова РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, выборы в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) Испании должны были состояться в следующем году, но из-за того, что Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на нынешний год, премьер-министр Педро Санчес объявил о проведении внеочередных выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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