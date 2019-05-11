2019-05-11T21:31:47+03:00
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым помощника прокурора с галстуком во рту

Тело 23-летнего Дмитрия Некрасова нашли в съемной квартире
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Москве нашли мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова с галстуком во рту.

Тело 23-летнего молодого человека обнаружили в съемной квартире.

- По всему телу ушибы, ссадины и кровоподтеки (перед смертью мужчину били). Во рту у Дмитрия эксперты-криминалисты обнаружили галстук, - прокомментировали специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-глава Судана признал себя виновным в коррупции
В Москве пройдет мотопробег в память о Сергее Доренко
"Надо осторожно ездить!": в Сети опубликовали видео, где Сергей Доренко наставляет байкеров на открытии мотосезона
В воскресенье на Троекуровском кладбище пройдет прощание с Сергеем Доренко
В Пакистане трое неизвестных открыли огонь в пятизвёздочном отеле
В ЮАР правящая партия АНК выиграла парламентские выборы
"Эта территория находится в руках русских людей": Александр Бородай подвел итоги пятилетия ДНР и ЛНР
Белорусские таможенники обнаружили у россиянки более 100 килограмм наркотиков в автомобиле
В Сети опубликовали видео поиска затонувших картин Айвазовского
"Краснодару" заявили о невозможности увольнения Павла Мамаева
Марию Бутину перевели в тюрьму штата Виргиния
Зеленский пересмотрит "одиозные" кадровые решения Порошенко
Умер Элвин Сарджент, сценарист фильмов о человеке-пауке
Правительство установило порядок восстановления лесов после вырубки
На Ближнем Востоке появятся американские ЗРК Patriot и Arlington
Около 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте Японии
Суд Киева отказался блокировать закон об исключительности украинского языка
В Крыму приостановили подъем парохода с картинами Айвазовского
В Москве прощаются с композитором Евгением Крылатовым
Глава МИД Японии призвал ускорить переговоры по мирному договору с РФ
Эксперт: влияние России на экономику Украины действительно огромное
Семеро младшеклассников пострадали при падении навеса в Японии
Конгресс США вновь затребовал налоговые декларации Трампа
Глава Фонда изучения США позитивно оценил предстоящую встречу Путина и Помпео