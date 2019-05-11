В Москве обнаружили мертвым помощника прокурора с галстуком во рту
Тело 23-летнего Дмитрия Некрасова нашли в съемной квартире
Изменить размер текста:
В Москве нашли мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова с галстуком во рту.
Тело 23-летнего молодого человека обнаружили в съемной квартире.
- По всему телу ушибы, ссадины и кровоподтеки (перед смертью мужчину били). Во рту у Дмитрия эксперты-криминалисты обнаружили галстук, - прокомментировали специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU