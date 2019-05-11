2019-05-11T21:33:17+03:00
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора с галстуком во рту

На теле Дмитрия Некрасова есть следы избиения
Анастасия ВАРДАНЯН
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В Москве нашли мертвым помощника межрайонного прокурораВ Москве нашли мертвым помощника межрайонного прокурораФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В субботу, 11 мая, в Москве был найден мертвым 23-летний помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов. На теле мужчины криминалисты обнаружили множество ссадин и кровоподтеков. Судя по всему, накануне смерти он был избит. Однако точную причину смерти установит экспертиза.

- Тело обнаружено в съемной квартире, где он проживал один. Во рту умершего был галстук, - сообщили «Комсомолке» собственные источники в правоохранительных органах.

Тело Дмитрия Некрасова обнаружено в съемной квартире, где он проживал один

Тело Дмитрия Некрасова обнаружено в съемной квартире, где он проживал один

Сейчас следователи изучают детализацию звонков Дмитрия Некрасова. Среди основных рассматривается криминальная версия смерти, которая не связана с его профессиональной деятельностью. Однако, официально ситуацию ни в одном из силовых ведомстве не комментируют. И связано это не только с высокопоставленной должностью умершего.

- Отрабатываются личные контакты умершего. По некоторым данным, мужчина мог быть убит во время полового акта, - пояснили источники, близкие к следствию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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