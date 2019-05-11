2019-05-11T23:08:30+03:00
В мире

Трамп предложил "простой способ" избежать повышения американских пошлин на товары

Ранее политик заявил, что что Вашингтон и Пекин продолжат торговые переговоры, несмотря на введение США ограничений на китайские товары
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп предложил "простой способ" избежать повышения американских пошлин на товарыТрамп предложил "простой способ" избежать повышения американских пошлин на товарыФото: REUTERS
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Американский глава Дональд Трамп заявил, что перенос производства в Америку является "простым способом" для других стран избежать таможенных пошлин.

- Такой простой способ избежать пошлин? Делайте или производите свои товары и продукцию в старых добрых Соединенных Штатах. Это очень просто! - заявил Трамп в своем Twitter.

Напомним, Дональд Трамп в эту пятницу отметил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной пошлин на китайские товары. Он также поручил ввести дополнительные пошлины на продукцию из Китая еще на $300 миллиардов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 10 мая США увеличат пошлины на китайские товары до 25%. Глава Белого дома отметил, что торговые переговоры с Китаем «идут очень медленно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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