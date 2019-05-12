В Москве задержали подозреваемого в убийстве помощника прокурора

СЕГОДНЯ 00:18 2019-05-12T00:37:07+03:00

В этом преступлении правоохранительные органы заподозрили его друга и сослуживца

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К этому часу правоохранительные органы Москвы задержала человека, подозреваемого в убийстве помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова, тело которого со следами побоев ранее обнаружили в съемной квартире.

Как рассказал «Комсомольской правде» знакомый с ходом следствия источник, подозреваемый – приятель убитого, причем он тоже сотрудник прокуратуры. По предварительной версии, задержанный убил своего друга случайно. Возможно, уголовное дело будет возбуждено по статье 109 УК России «Убийство по неосторожности».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 23-летний Дмитрий Некрасов был обнаружен мертвым в субботу, 11 мая. На его теле криминалисты нашли множество ссадин и кровоподтеков, а во рту умершего был его собственный галстук. Причиной смерти предварительно асфиксия (удушение).

Ранее сообщалось, что следователи предположили, что молодой человек мог быть убит во время полового акта, и первым делом стали отрабатывать личные контакты покойного.

ИСТОЧНИК KP.RU