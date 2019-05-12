Стали известны имена погибших при взрыве газа в Ростовской области

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-12T08:25:00+03:00

На месте взрыва всю ночь работали спасатели, разбор завалов продолжается до сих пор Фото: Предоставлено очевидцем

Спасатели продолжают разбор завалов на месте трагедии, а с эвакуированными жильцами работают психологи МЧС [фото, видео]

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К этому часу стали известны имена обоих погибших и тяжело пострадавшей при взрыве бытового газа в двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области.

Мужчину, тело которого спасатели нашли под завалами, звали Валерий Болдырев. А девочку, умершую в машине «Скорой помощи» по дороге в больницу – Алёна Евгеньевна Буракова (2010 года рождения).

В реанимацию была доставлена Татьяна Васильевна Карпова, женщина остается в тяжелом состоянии.

В результате хлопка газа полностью разрушены две квартиры, еще пять – частичноФото: Предоставлено очевидцем

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье, около 00:30 (мск) взорвался газ в 16-квартирном двухэтажном жилом доме №35 на улице Ленина, из здания были эвакуированы 12 жильцов. С ними сейчас работают психологи МЧС.

В результате взрыва повреждены семь квартир, две из них полностью разрушены, частично обвалилась крыша. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов на месте трагедии, задействованы более 100 специалистов и 23 единицы техники. Причины произошедшего выясняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/708230" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в Ростовской области 12 мая 2019: последствия.ГУ МЧС России по РО

ИСТОЧНИК KP.RU