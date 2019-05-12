В Подмосковье по подозрению в убийстве задержан Борис Годунов

СЕГОДНЯ 08:19 2019-05-12T08:19:14+03:00

В городе Истра Московской области по подозрению в убийстве задержан Борис Годунов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, мужчина нанес ножевые ранения своим «друзьям», в результате чего один умер, второй доставлен в больницу

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Сотрудники полиции в городе Истра Московской области задержали россиянина Бориса Годунова по подозрению в убийстве.

Как сообщил «КП» источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, в результате внезапно возникших неприязненных отношений в ходе распития спиртных напитков, мужчина нанес ножевые ранения своим "друзьям", в результате которых один из них скончался на месте, второй доставлен в местную больницу.

В настоящее время проводится следствие. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сайт kp.ru писал, что 11 мая обнаружен мертвым 23-летний помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов. На его теле криминалисты нашли множество ссадин и кровоподтеков, а во рту умершего был его собственный галстук. Причиной смерти могла стать асфиксия (удушение). В настоящее время правоохранительные органы Москвы задержала человека, подозреваемого в его убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU