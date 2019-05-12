Прощание с Сергеем Доренко не состоится 12 мая на Троекуровском кладбище

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-12T09:05:20+03:00

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Прощание с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко не состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище, выдать тело вдове журналиста запретила полиция.

«Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Говорит Москва». - В нем содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы».

Отмечается, что такое решение принято на основании заявления дочерей журналиста от первого брака – Ксении и Екатерины Доренко. Они уверены, что Сергей Доренко мог быть отравлен.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Доренко умер в четверг, 9 мая, за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. По словам очевидцев, его «байк» внезапно занесло, он завалился, мотоциклист упал без признаков жизни. Причиной смерти журналиста, согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, стал разрыв аорты.

Причиной смерти Сергея Доренко стала остановка сердца 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU