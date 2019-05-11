Тело журналиста Сергея Доренко решили кремировать

11 Май 23:59 2019-05-12T00:42:17+03:00

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Как стало известно, родственники умершего 9 мая журналиста Сергея Доренко решили кремировать его тело. Прощание с покойным, как ранее писал сайт kp.ru, пройдет 12 мая на Троекуровском кладбище Москвы, начало в 11:00.

На том же кладбище позже состоится и кремация, сообщает радио «Говорит Москва». Ранее радиостанция опровергла появившиеся в прессе сообщения о том, что похороны журналиста переносятся: по ее данным, захоронение праха журналиста, как и планировалось ранее, состоится через несколько дней после кремации на Троекуровском кладбище.

Напомним, Сергей Доренко умер за рулем своего мотоцикла на Николоямской улице в центре Москвы. По словам очевидцев, «байк» внезапно занесло, он завалился, мотоциклист упал без признаков жизни.

Российский врач-кардиолог Владимир Хорошев рассказал о признаках болезни, ставшей причиной смерти журналиста. Он отметил, что россияне зачастую не придают значения серьезным симптомам.

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ИСТОЧНИК KP.RU