2019-05-12T10:10:46+03:00
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

Жертвами происшествия стали два человека [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Фото: Предоставлено очевидцемФото: Предоставлено очевидцем
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В сети опубликовано видео с места взрыва бытового газа в двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области.

Согласно последний данным, в результате инцидента погибли два человека - взрослый мужчина, тело которого обнаружили под завалами, и девятилетняя девочка, которая умерла по дороге в больницу. Еще двое пострадали - это пожилая женщина, она в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

Последствия взрыва газа в Ростовской области.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье, 12 мая, около 00:30 по московскому времени произошел взрыв газа в 16-тиквартирном двухэтажном доме в Ростовской области. В результате повреждены семь квартир, две из них полностью разрушены, произошло частичное обрушение крыши. Причины произошедшего выясняются.

В настоящее время на месте трагедии работают более 100 специалистов и 23 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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