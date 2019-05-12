Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В сети опубликовано видео с места взрыва бытового газа в двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области.
Согласно последний данным, в результате инцидента погибли два человека - взрослый мужчина, тело которого обнаружили под завалами, и девятилетняя девочка, которая умерла по дороге в больницу. Еще двое пострадали - это пожилая женщина, она в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй пострадавший получил травмы средней степени тяжести.
Последствия взрыва газа в Ростовской области.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье, 12 мая, около 00:30 по московскому времени произошел взрыв газа в 16-тиквартирном двухэтажном доме в Ростовской области. В результате повреждены семь квартир, две из них полностью разрушены, произошло частичное обрушение крыши. Причины произошедшего выясняются.
В настоящее время на месте трагедии работают более 100 специалистов и 23 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU