Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-12T10:10:46+03:00

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В сети опубликовано видео с места взрыва бытового газа в двухэтажном доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области.

Согласно последний данным, в результате инцидента погибли два человека - взрослый мужчина, тело которого обнаружили под завалами, и девятилетняя девочка, которая умерла по дороге в больницу. Еще двое пострадали - это пожилая женщина, она в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии. Второй пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708236" frameborder="0"></iframe> Последствия взрыва газа в Ростовской области.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье, 12 мая, около 00:30 по московскому времени произошел взрыв газа в 16-тиквартирном двухэтажном доме в Ростовской области. В результате повреждены семь квартир, две из них полностью разрушены, произошло частичное обрушение крыши. Причины произошедшего выясняются.

В настоящее время на месте трагедии работают более 100 специалистов и 23 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU