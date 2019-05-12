СЕГОДНЯ 16:52 2019-05-12T17:07:42+03:00

В Москве задержали спортсмена Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Полиция задержала в Москве бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте.

Мужчина был оперативно доставлен в полицию, на него составили административный протокол.

- На улице Восточной за распитие алкоголя в общественном месте задержан Александр Емельяненко, - сообщили "ТАСС" в правоохранительных органах.

При этом в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ подтвердили факт задержания, не уточнив фамилию задержанного.

На данный момент известно, что спортсмена доставили в ОВД по Даниловскому району Москвы. Адвокат Емельяненко, Кахабер Долбадзе выясняет причины случившегося.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Арестованный в Кисловодске спортсмен Александр Емельяненко пожаловался на слишком суровое наказание. Боец подал жалобу на решение суда. Дело в том, что бойца задержали 1 марта текущего года. Повздорив с сотрудниками эвакуатора, собиравшимися забрать его золотой «Мерседес», Емельяненко сел за руль пьяным и устроил гонки с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU