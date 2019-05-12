2019-05-12T18:16:40+03:00
В мире

ВСУ отработали захват судов в открытом море

На палубе корабля был "задержан и уничтожен условный противник" в условиях ближнего боя
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ВСУ отработали захват судов в открытом мореВСУ отработали захват судов в открытом мореФото: REUTERS
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Украинский Генштаб ВС сообщил о том, что абордажные группы 73-го морского центра специального назначения командования Сил специальных операций ВС Украины отработали захват судов в открытом море.

Во время мероприятия, военные "захватили и уничтожили противника" в рамках учений по захвату судов с воздуха и моря.

- Во время захвата судна вывод групп осуществлялся воздушным путем с разных высот системой "Канат" и водным путем на скоростных катерах, - подчеркнули в украинском Генштабе ВС.

Также в Facebook были опубликованы видеоролики, в котором показаны фрагменты учений. Тренировки по захвату судов абордажными группами начались в апреле текущего года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года Украина провела учения по отражению агрессии в Азовском море. Военные и пограничники должны были заблокировать корабль с готовыми к высадке диверсионными группами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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