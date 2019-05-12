В Подмосковье школьник погиб, сорвавшись с 12 этажа

СЕГОДНЯ 18:45 2019-05-12T18:45:31+03:00

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В подмосковном Сергиеве Посаде 12-летний школьник из Архангельской области погиб, сорвавшись с 12 этажа жилого дома. Подросток забрался туда, чтобы полюбоваться на город с высоты птичьего полета.

За несколько дней до трагического инцидента, 9 мая, мальчишка вместе со своей мамой приехали в Москву. Гости столицы остановились у родного дяди. В планах у подростка и его матери было посещение Парада Победы и участие в акции «Бессмертный полк». Более того, мальчишка увлекался баскетболом, как и его старший брат, поэтому семья также запланировала поход в столичные спортивные магазины.

В субботу, 11 мая, подросток с мамой должны были отправиться домой. Около 7 часов утра парень решил напоследок посмотреть город и вышел на общий подъездный балкон. Спустя пару минут в дверь квартиры позвонили соседи, сообщает "МК".

Они рассказали, что на земле в нескольких метрах у подъезда кто-то лежит. Родственники подростка подумали, что на улице просто стало кому-то плохо. Однако на самом деле ситуация оказалась еще страшнее: лежащим рядом с подъездом оказался 12-летний школьник, которого врачам спасти так и не удалось.

Родственники парня утверждают, что это был просто несчастный случай: у мальчишки, по их мнению, могла закружиться голова на такой высоте. Отец погибшего рассказал, что у парня было много интересных планов на будущее. В Москве они с матерью купили спортивную форму для игры в баскетбол и несколько мячей. В поселке, откуда был родом подросток, недавно открыли новый спортзал.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце апреля в Иванове 8-летняя девочка выпала с балкона третьего этажа. Ребенок выжил, но получил множественные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU