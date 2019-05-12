СЕГОДНЯ 19:59 2019-05-12T20:07:38+03:00

В Британии партия Brexit впервые опередила консерваторов по популярности Фото: REUTERS

На втором месте по результатам опроса находится Лейбористская партия

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Более трети жителей Британии (34%) готовы отдать свои голоса за образованную в начале года партию Brexit.

На втором месте по результатам опроса находится Лейбористская партия (21%), на третьем располагается Партия либеральных демократов (12%), на четвертом - Консервативная партия (11%).

На последних местах рейтинга располагаются: Зеленая партия Англии и Уэльса (8%), Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP, 4%), Шотландская национальная партия (4%) и выступающая за сохранение Великобритании в ЕС независимая группа Change UK (3%). Об этом сообщило издание The Guardian.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит ЕС о продлении сроков Brexit. При этом политик заявила, что они должны быть максимально короткими.

ИСТОЧНИК KP.RU