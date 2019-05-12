СЕГОДНЯ 21:07 2019-05-12T21:14:48+03:00

В Сети опубликовали снимки российской зенитной системы С-300 на военном полигоне в США Фото: REUTERS

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В США на военном полигоне разместили российскую зенитную систему С-300. Об этом свидетельствуют фотографии, которые были размещены в интернете. Точное местонахождение объекта не уточняется.

В Сети опубликовали фото российских зенитных установок в США

На кадре запечатлены командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения типа 30Н6 и две пусковые установки. Являются ли эти компоненты С-300 настоящими, на данный момент неизвестно.

При этом известно, что американские военные часто проводят учения с настоящими или стилизованными российскими боевыми машинами или оборонительными системами. Именно это, по их утверждению, добавляет маневрам реализма.

Напомним, зенитные системы С-300 имеются у нескольких союзников США по НАТО, а также у государств, тесно сотрудничающих с Вашингтоном. К примеру, у Украины.

Тем временем, с 2007 года в России введен в эксплуатацию С-400. Зенитная система предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года стало известно о том, что Реджеп Эрдоган не намерен отказываться от покупки C-400 ради поставок американского Patriot. Президент Турции сделал заявление после неофициального срока, установленного США.

ИСТОЧНИК KP.RU