СЕГОДНЯ 22:05 2019-05-12T22:19:07+03:00

В ОАЭ четыре судна подверглись атаке в районе Фуджейры Фото: REUTERS

О погибших или пострадавших не сообщается

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Министерство иностранных дел ОАЭ заявило, что четыре торговых судна подверглись нападению в районе порта Фуджейра. При этом сообщается, что никто не пострадал.

- Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра, - рассказали в местном МИД.

Стало известно, что в результате инцидентов человеческих жертв нет, а из кораблей не вытекло никаких опасных жидкостей или топлива.

На данный момент соответствующие органы проводят расследование произошедшего. Ведомство вновь опровергло сообщения об инциденте в самом порту Фуджейра, и призвало международное сообщество принять меры во избежание актов порчи кораблей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что утром в воскресенье, 12 мая, стало известно о том, что в ОАЭ в порту Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, на нескольких танкерах в доках порта возник пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU