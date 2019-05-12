При жесткой посадке пассажирского самолета в Мьянме никто не пострадал
При жесткой посадке пассажирского самолета в Мьянме никто не пострадал, пилотам удалось благополучно посадить лайнер «на брюхо», сообщает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 12 мая, в международном аэропорту города Мандалай – второго по величине города страны – совершил аварийную посадку самолет Embraer 190 авиакомпании Myanmar National Airlines, на борту которого находилось 89 человек – 82 пассажира и семь членов экипажа.
Самолет с 82 пассажирами «на брюхо» в аэропорту города МандалайФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Перед посадкой пилот сообщил, что у воздушного судна не открылось переднее шасси. Поэтому лайнер, приземлившись, еще примерно полминуты тормозил носом о взлетно-посадочную полосу.
В Мьянме местный пилот посадил самолёт с 82 пассажирами на борту.
Стоит отметить, что это уже второй серьезный инцидент в Мьянме за последние дни: 8 мая в международном аэропорту Янгон при жесткой посадке развалился на части бангладешский самолет, тогда пострадали около 30 человек, 15 из них были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU