2019-05-13T00:00:17+03:00
Происшествия

При жесткой посадке пассажирского самолета в Мьянме никто не пострадал

Лайнер Myanmar National Airlines в аэропорту города Мандалай благополучно «сел на брюхо» [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет Embraer 190 авиакомпании Myanmar National Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту города МандалайСамолет Embraer 190 авиакомпании Myanmar National Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту города МандалайФото: REUTERS
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При жесткой посадке пассажирского самолета в Мьянме никто не пострадал, пилотам удалось благополучно посадить лайнер «на брюхо», сообщает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 12 мая, в международном аэропорту города Мандалай – второго по величине города страны – совершил аварийную посадку самолет Embraer 190 авиакомпании Myanmar National Airlines, на борту которого находилось 89 человек – 82 пассажира и семь членов экипажа.

Самолет с 82 пассажирами «на брюхо» в аэропорту города Мандалай Фото: REUTERS

Самолет с 82 пассажирами «на брюхо» в аэропорту города МандалайФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Перед посадкой пилот сообщил, что у воздушного судна не открылось переднее шасси. Поэтому лайнер, приземлившись, еще примерно полминуты тормозил носом о взлетно-посадочную полосу.

В Мьянме местный пилот посадил самолёт с 82 пассажирами на борту.

Стоит отметить, что это уже второй серьезный инцидент в Мьянме за последние дни: 8 мая в международном аэропорту Янгон при жесткой посадке развалился на части бангладешский самолет, тогда пострадали около 30 человек, 15 из них были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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