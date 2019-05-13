На президентских выборах в Литве лидируют экономист Науседа и премьер Сквернялис
В Литве, где в воскресенье прошли седьмые за годы независимости президентские выборы, Центризбирком обработал 50% бюллетеней.
Пока лидирует 54-летний экономист Гитанас Науседа, за которого, по данным на этот час, проголосовали 31,4% граждан. На втором месте премьер-министр республики с 26,2% голосов избирателей, замыкает тройку лидеров экс-министр финансов Ингрида Шимоните, набравшая 23%.
Литовский премьер сразу после того, как в стране закрылись избирательные участки, пообещал журналистам подать в отставку, если не пройдет во второй тур выборов главы государства.
«Если проиграем, не попадем во второй тур, 12 июля подам заявление об отставке. Это будет последний день работы правительства», - приводит слова Саулюса Сквернялиса ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, действующий президент Литвы Даля Грибаускайте находится на этом посту второй срок, и по литовской Конституции не может претендовать на третий.
Одновременно с выборами в республике проходит два референдума, опросы касаются введения двойного гражданства в стране и сокращения депутатского корпуса на 15%.
ИСТОЧНИК KP.RU