2019-05-13T01:07:34+03:00
Политика

На президентских выборах в Литве лидируют экономист Науседа и премьер Сквернялис

Глава литовского кабмина уже заявил, что подаст в отставку, если не пройдет во второй тур
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что подаст в отставку, если не пройдет во второй тур президентских выборовПремьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что подаст в отставку, если не пройдет во второй тур президентских выборовФото: REUTERS
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В Литве, где в воскресенье прошли седьмые за годы независимости президентские выборы, Центризбирком обработал 50% бюллетеней.

Пока лидирует 54-летний экономист Гитанас Науседа, за которого, по данным на этот час, проголосовали 31,4% граждан. На втором месте премьер-министр республики с 26,2% голосов избирателей, замыкает тройку лидеров экс-министр финансов Ингрида Шимоните, набравшая 23%.

Литовский премьер сразу после того, как в стране закрылись избирательные участки, пообещал журналистам подать в отставку, если не пройдет во второй тур выборов главы государства.

«Если проиграем, не попадем во второй тур, 12 июля подам заявление об отставке. Это будет последний день работы правительства», - приводит слова Саулюса Сквернялиса ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, действующий президент Литвы Даля Грибаускайте находится на этом посту второй срок, и по литовской Конституции не может претендовать на третий.

Одновременно с выборами в республике проходит два референдума, опросы касаются введения двойного гражданства в стране и сокращения депутатского корпуса на 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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