2019-05-13T07:15:41+03:00
Политика

Трамп: «Торговая война» с Китаем идет так, как выгодно США

Глава Белого дома подчеркнул, что американцы будут брать с КНР «десятки миллиардов долларов в пошлинах»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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«Торговая война» Соединенных Штатов с Китаем развивается именно так, как выгодно Вашингтону, заверил своих подписчиков в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Мы находимся именно там, где хотим быть с Китаем. Помните, что они нарушили договоренности с нами и попытались пересмотреть условия (обсуждаемого на переговорах торгового соглашения). Мы будем брать с Китая десятки миллиардов долларов в пошлинах. Экспортеры продукции могут сами производить ее в США (в идеале) или импортировать ее из стран, которые не облагаются пошлинами», - написал американский лидер.

Он добавил, что «в идеале» китайскую продукцию можно производить в Штатах или импортировать из стран, которые не облагаются пошлинами. Ранее глава Белого дома уже говорил, что самый «простой способ» избежать таможенных пошлин – производить товары на территории Америки.

Кроме того, Трамп сообщил, что полученные с Китая в виде ввозных тарифов деньги будут направлены на развитие сельского хозяйства США, а часть произведенных американскими фермерами продуктов передадут «голодающим людям в разных странах по всему миру».

«Прекрасно!» - подытожил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несмотря на недавнее заявление о том, что очередной раунд американо-китайских переговоров был «конструктивным», Трамп решил обложить повышенными 25-процентными пошлинами товары из Китая еще на 300 миллиардов долларов. До этого с 10 мая США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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