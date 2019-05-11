Трамп решил обложить пошлинами товары из Китая еще на $300 млрд

СЕГОДНЯ 03:36 2019-05-11T03:50:03+03:00

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд Фото: REUTERS

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Несмотря на недавнее заявление о том, что очередной раунд американо-китайских переговоров был «конструктивным», президент США Дональд Трамп решил обложить повышенными 25-процентными пошлинами товары из Китая еще на 300 миллиардов долларов.

Об этом сообщил торгпред Соединенных Штатов Роберт Лайтхайзер, напомнив, что ранее в пятницу по указанию главы Белого дома «США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов долларов».

«Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 миллиардов долларов», - сказал американский торгпред.

Лайтхайзер добавил, что Вашингтон опубликует подробную информацию по новым тарифам в понедельник, 13 апреля, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что Штаты могут отменить введенные 10 мая повышенные пошлины на продукцию из Поднебесной, все будет зависеть от дальнейшего хода переговоров с Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU