2019-05-11T03:50:03+03:00
Политика

Трамп решил обложить пошлинами товары из Китая еще на $300 млрд

Торговый представитель США пообещал обнародовать подробную информацию по новым тарифам в понедельник
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрдПрезидент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрдФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Несмотря на недавнее заявление о том, что очередной раунд американо-китайских переговоров был «конструктивным», президент США Дональд Трамп решил обложить повышенными 25-процентными пошлинами товары из Китая еще на 300 миллиардов долларов.

Об этом сообщил торгпред Соединенных Штатов Роберт Лайтхайзер, напомнив, что ранее в пятницу по указанию главы Белого дома «США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 миллиардов долларов».

«Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 миллиардов долларов», - сказал американский торгпред.

Лайтхайзер добавил, что Вашингтон опубликует подробную информацию по новым тарифам в понедельник, 13 апреля, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что Штаты могут отменить введенные 10 мая повышенные пошлины на продукцию из Поднебесной, все будет зависеть от дальнейшего хода переговоров с Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ингушетии умер самый пожилой житель России – - 123-летний Аппаз Илиев
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в свои споры с Украиной
Миллиардер из Индии купил британскую сеть магазинов игрушек Hamleys
США отказали в визах нескольким членам российской делегации
Анкара опровергла сообщения СМИ об отказе Турции от российских С-400
Трамп пообещал отменить пошлины на товары из Китая, если его устроит ход переговоров
Порошенко сообщил, что ответил на вопросы следователей Генпрокуратуры
В Крыму предлагают рассмотреть провокацию Украины в Керченском проливе на международном общественном трибунале
Умерла актриса Нелли Корниенко
Порошенко предложил Зеленскому встретиться до его инаугурации
В NASA подтвердили информацию о повышении концентрации спирта на МКС
Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах
Следователи вызвали Порошенко на допрос по делу о Евромайдане
США ввели дополнительные санкции в отношении Венесуэлы
Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны торопиться заключать торговое соглашение с КНР
Пентагон выделит более 1,5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой
Истребители ВВС Индии перехватили самолет из Грузии
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии из-за попыток исказить ситуацию в Идлибе
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим имущество отеля туристом
Власти Венесуэлы открыли границу с Бразилией