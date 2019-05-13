Во Франции призвали ЕС прекратить "антироссийскую и пронатовскую истерию"

СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-13T07:57:41+03:00

Во Франции призвали Европарламент к миру с Россией Фото: REUTERS

Политик Жан-Люк Меланшон заявил, что европейцы не заинтересованы в усилении напряженности с РФ

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Лидер партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон призвал Европейский союз воздержаться от участия в "антироссийской и пронатовской истерии". По мнению политика, депутаты именно с такой позицией должны быть избраны в Европарламент.

"В ваших интересах иметь членов парламента, которые не примут участия в антироссийской и пронатовской истерии, бушующей в ЕП", — сказал Меланшон.

По его словам, европейцы не заинтересованы в дальнейшем усилении напряжённости в отношениях с Москвой. Что касается НАТО, то политик раскритиковал идеи включения в альянс Грузии и Украины. Глава партии считает, что столь "глупая провокация" опять таки негативно скажется на отношениях с Россией, передает Le Figaro.

Сайт kp.ru писал о том, что следующие выборы в Европейский парламент состоятся в конце мая. Точная дата будет определена в зависимости от хода реализации Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU