2019-03-11T05:26:22+03:00
Политика

Пучдемон станет кандидатом от каталонской коалиции на выборах в Европарламент

Бывший глава правительства Каталонии возглавит список от своей партии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший глава правительства Каталонии Карлес ПучдемонБывший глава правительства Каталонии Карлес ПучдемонФото: REUTERS
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Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон будет баллотироваться на предстоящих выборах в Европарламент от своей партии «Вместе за Каталонию», он возглавит список. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщила официальный представитель правительства региона Эльза Артади.

Она отметила, что «лучший способ вывести политический конфликт в Каталонии на международный уровень – иметь свободный голос «Вместе за Каталонию» в Европе, и этот голос должен принадлежать Пучдемону», передает слова Эльзы Артади газета La Vanguardia.

«Пришло время сделать еще один шаг, чтобы придать международную огласку праву Каталонии на самоопределение из самого сердца Европы для всего мира», - написал Карлес Пучдемон на своей странице в Twitter.

Напомним, выборы в Европейский парламент запланированы на период между 23 и 26 мая 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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