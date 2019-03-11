Пучдемон станет кандидатом от каталонской коалиции на выборах в Европарламент

СЕГОДНЯ 04:58 2019-03-11T05:26:22+03:00

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Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон будет баллотироваться на предстоящих выборах в Европарламент от своей партии «Вместе за Каталонию», он возглавит список. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщила официальный представитель правительства региона Эльза Артади.

Она отметила, что «лучший способ вывести политический конфликт в Каталонии на международный уровень – иметь свободный голос «Вместе за Каталонию» в Европе, и этот голос должен принадлежать Пучдемону», передает слова Эльзы Артади газета La Vanguardia.

«Пришло время сделать еще один шаг, чтобы придать международную огласку праву Каталонии на самоопределение из самого сердца Европы для всего мира», - написал Карлес Пучдемон на своей странице в Twitter.

Напомним, выборы в Европейский парламент запланированы на период между 23 и 26 мая 2019 года.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693385" frameborder="0"></iframe> В Каталонии протестующие перекрыли дорогу AP7 в обе стороны - въезд в Барселону и в обратную сторону в Валенсию.

ИСТОЧНИК KP.RU