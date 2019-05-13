2019-05-13T10:52:36+03:00
Общество

Минтруд озвучил условия получения жителями ДНР и ЛНР российской пенсии

По словам профильного министра, людям необходимо для этого зарегистрироваться на территории России
Марина ВЕНЦОВА
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Министр труда и соцзащиты Максим ТопилинМинистр труда и соцзащиты Максим ТопилинФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что для получения пенсий жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые получат российские паспорта, обязательно нужно будет зарегистрироваться на территории Российское Федерации.

«Если говорить о пенсиях, то, человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс, - приводит его слова РИА Новости. - Это совершенно некритично для бюджетов Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования».

Кроме того, Топилин подчеркнул, что выплата пенсий для новых граждан России не станет проблемой для российского бюджета. «Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений», - отметил он.

Напомним, президент России Владимир Путин, как ранее писал сайт kp.ru, подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. В настоящее время в России находятся более миллиона выходцев из провозглашенных республик Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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