2019-05-13T11:13:02+03:00
Происшествия

Два саудовских нефтяных танкера были атакованы в водах ОАЭ

Жертв и разлива нефти удалось избежать, однако конструкции судов нанесен серьезный ущерб
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкераВ Эр-Рияде заявили об атаке на два нефтяных танкераФото: REUTERS
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В территориальных водах ОАЭ были атакованы четыре коммерческих судна, в том числе два нефтяных танкера, которые принадлежат Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 12 мая. Один из двух танкеров в момент саботажа двигался в сторону порта Рас-Таннура с целью погрузки нефти и ее дальнейшей отправки клиентам Saudi Aramco в США. К счастью, в результате атаки никто не погиб. Разлива сырья также удалось избежать, а вот конструкции обоих судов был нанесен значительный ущерб.

Аль-Фалех осудил действия неизвестных, которые, по его мнению, пытались подорвать свободу морской навигации и заявил, что за обеспечение безопасности нефтяных танкеров должно быть ответственно все мировое сообщество.

Эр-Рияд, в свою очередь, уже принял необходимые меры и начал расследование инцидента, передает Саудовское агентство печати.

Сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года в проливе Баб-эль-Мандеб был атакован иранский нефтяной танкер. Тогда флотилии ВМС удалось прогнать пиратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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