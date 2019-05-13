В МИД России пояснили причину отмены визита Помпео в Москву

СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-13T12:44:24+03:00

По словам замглавы российского ведомства Сергея Рябкова, это связано с графиком госсекретаря США

Изменить размер текста: A A

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков объяснил, что отмена «московской части» визита госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в России связана с его графиком.

По словам представителя МИД РФ, встречи в Сочи пройдут в полном объеме без сокращений, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву, запланированный на понедельник, 13 мая. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила, что у него на это время намечен краткий визит в Брюссель для проведения переговоров с Евросоюзом по Ирану.

Напомним, Помпео 14 мая планирует отправиться в Сочи для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также президентом страны Владимиром Путиным. Главными темами переговоров должны стать текущие вопросы двусторонних отношений, а также ситуации в Венесуэле, Сирии и на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU