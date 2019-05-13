Глава Крыма допускает повторение провокаций в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-13T12:56:46+03:00

Сергей Аксенов отметил, что пока политика Украины по отношению к полуострову не будет меняться

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Глава Крыма Сергей Аксенов допускает, что Украина может совершить повторную провокацию в Керченском проливе. Несмотря на смену главы государства, пока киевские власти не будут менять свое отношение к Крыму и России в целом.

- Во время выборов не раз звучали обещания о «возвращении Крыма». Политики не хотят понять, что это не работает. Для граждан Украины эта тема не является главной. Более того: многие украинцы понимают и разделяют мотивы крымчан. Ждать перемен в отношениях пока рано, - рассуждает руководитель российского региона.

Это значит, что возможны любые попытки привлечь внимание международного сообщества, спровоцировать Россию на какие-то ответные действия.

-Это часть долгосрочной стратегии НАТО по нагнетанию напряженности в этом регионе. Думаю, что от личности президента Украины этот вопрос не зависит, его мнения никто не спрашивает, - прокомментировал газете «Известия» Серей Аксенов.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля – рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» – незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате три судна незалежной были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы. В Крыму подобную ситуацию предложили рассмотреть на международном общественном трибунале (подробности)

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Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU