2019-05-13T12:56:46+03:00
Политика

Глава Крыма допускает повторение провокаций в Керченском проливе

Сергей Аксенов отметил, что пока политика Украины по отношению к полуострову не будет меняться
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сергей Аксенов допускает возможные провокации со стороны Украины в Керченском проливеСергей Аксенов допускает возможные провокации со стороны Украины в Керченском проливеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов допускает, что Украина может совершить повторную провокацию в Керченском проливе. Несмотря на смену главы государства, пока киевские власти не будут менять свое отношение к Крыму и России в целом.

- Во время выборов не раз звучали обещания о «возвращении Крыма». Политики не хотят понять, что это не работает. Для граждан Украины эта тема не является главной. Более того: многие украинцы понимают и разделяют мотивы крымчан. Ждать перемен в отношениях пока рано, - рассуждает руководитель российского региона.

Это значит, что возможны любые попытки привлечь внимание международного сообщества, спровоцировать Россию на какие-то ответные действия.

-Это часть долгосрочной стратегии НАТО по нагнетанию напряженности в этом регионе. Думаю, что от личности президента Украины этот вопрос не зависит, его мнения никто не спрашивает, - прокомментировал газете «Известия» Серей Аксенов.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля – рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» – незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате три судна незалежной были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы. В Крыму подобную ситуацию предложили рассмотреть на международном общественном трибунале (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские военные корабли пытались без должного уведомления прорваться к Керченскому мосту. Но получили отпор

Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК допросил персонал Шереметьево и «Аэрофлота» по делу о катастрофе «Сухой - Суперджет 100»
Польша выдала России обвиняемого в совершении разбойного нападения
В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского на ближайшие два года
При землетрясении в Панаме пострадали пять человек
Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за пикет у Кремля в защиту Байкала
Рада назначит дату инаугурации Зеленского 14-17 мая
Зеленского вызвали в суд в рамках административного дела
Ученые назвали допустимое количество чашек кофе в день
Швеция намерена возобновить дело об изнасиловании в отношении Ассанжа
В МИД России пояснили причину отмены визита Помпео в Москву
Польша оценила нанесенный нацистской Германией ущерб в $1 трлн
Брата футболиста Александра Кокорина пригласили в группу «Ласковый май»
Отечественные самолеты будут собирать роботы
Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников в Казани
Составлена диета, снижающая риск преждевременной смерти
Число жертв циклона "Фани" в Индии увеличилось до 64 человек
Сергей Зверев прибыл по повестке в Тверской суд Москвы