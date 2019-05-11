В Крыму предлагают рассмотреть провокацию Украины в Керченском проливе на международном общественном трибунале

СЕГОДНЯ 00:25 2019-05-11T00:31:08+03:00

Три корабля ВМС Украины были задержаны за нарушение российской границы. Фото: Погрануправление ФСБ по Крыму

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Прошлогоднюю провокацию Украины в Керченском проливе нужно рассмотреть на специально созванном международном общественном трибунале, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Мне кажется, что действия Украины в ноябре 2018 года во время инцидента могли бы быть предметом рассмотрения в рамках специально созданного международного общественного трибунала по образцу трибунала Рассела-Сартра – в 1967 году был такой трибунал для расследования военных преступлений США, совершенных во Вьетнаме», - сказал он в пятницу, 10 мая.

Александр Молохов отметил, что по его мнению, «в рамках такого открытого массового содержательного процесса мы сможем действительно доказать мировому сообществу, что тогда в ноябре 2018 года имела место явная провокация украинских властей, и направлена она была на дестабилизацию системы международных отношений Причерноморья, конечно, в контексте предвыборной горячки Порошенко».

А в качестве модератора общественного трибунала может выступить недавно созданная в Брюсселе международная ассоциация «Таврида», считает политик. Кроме того. он сказал, что при подписании Конвенции по морскому праву Украина и Россия не приняли обязательные процедуры, «которые влекут за собой судебные решения, касающиеся военных действий».

«Поэтому Россия считала и считает, что у Международного трибунала по морскому праву нет никаких оснований выносить решение по вопросу о временных мерах, испрошенных Украиной», - приводит его слова ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее наша страна отказалась участвовать в заседаниях Международного трибунала по делу задержанных украинских моряков, пояснив, что инкриминируемое им нарушение государственной границы не входит в компетенцию этой судебной организации.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля – рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» – незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате три судна незалежной были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы.

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ИСТОЧНИК KP.RU