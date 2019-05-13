2019-05-13T13:13:43+03:00
Происшествия

При землетрясении в Панаме пострадали пять человек

Подземные толчки были зафиксированы на границе республики с Коста-Рикой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,1В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,1Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Землетрясение магнитудой 6,1 балла было зафиксировано на границе Панамы и Коста-Рики в ночь на понедельник, 13 мая. Эпицентр подземных толчков находился в 201 км к юго-востоку от Сан-Хосе, очаг залегал на глубине 12 км.

На данный момент известно о пяти пострадавших в результате землетрясения. Травмы получили две женщины 37 и 98 лет, а также трое детей - 7, 8 и 17 лет. Об их состоянии не сообщается.

При этом Национальная система гражданской защиты Панамы в своем Twitter уточняет, что по меньшей мере два жилых дома были полностью разрушены, еще несколько строений повреждены лишь частично.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими днями ранее еще одно землетрясение произошло на японском острове Кюсю. В результате мощных подземных толчков пострадали два человека - 79 летний мужчина и 40-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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