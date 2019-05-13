В России надеются, что Зеленский займется прекращением войны в Донбассе

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-13T14:54:06+03:00

Пока же минские договоренности не соблюдаются, а в сторону Донецка и Луганска летят снаряды

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Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий надеется на то, что со вступлением Владимира Зеленского на пост президента Украины политика Киева в отношении Донбасса изменится, и будет взят курс на прекращение боевых действий. Такое заявление было сделано на российско-итальянском круглом столе "От конфронтации - к диалогу и сотрудничеству. Новые формы Общественного взаимодействия".

"Это совершенно не вяжется с принципами человечества в XXI столетии. И это происходит в центре просвещенной Европы под прикрытием европейских ценностей", - сказал Слуцкий в ходе своего выступления.

По его мнению, все происходящее на Донбассе демонстрирует "хрупкость" мира и недооцененность единства. Пока же минские договоренности так и не соблюдаются, отвода тяжелых вооружений не происходит, а в сторону Луганска и Донецка продолжают лететь снаряды.

"Все это происходит в результате чудовищной политики теперь уже бывшего украинского руководства", - цитирует РИА Новости депутата.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее экс-командующий Операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, будто ВСУ за сутки могут взять весь Донбасс и выйти к границе с Россией. Советник главы ЛНР Родион Мирошник прокомментировал скандальное высказыванию в интервью "Комсомольской правде". По его мнению, такие утверждения являются всего лишь "фантазиями" президента страны Петра Порошенко, который на фоне скорого ухода продолжает рассказывать о своих "грандиозных" достижениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU