2019-05-13T14:54:06+03:00
Политика

В России надеются, что Зеленский займется прекращением войны в Донбассе

Пока же минские договоренности не соблюдаются, а в сторону Донецка и Луганска летят снаряды
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий надеется на то, что со вступлением Владимира Зеленского на пост президента Украины политика Киева в отношении Донбасса изменится, и будет взят курс на прекращение боевых действий. Такое заявление было сделано на российско-итальянском круглом столе "От конфронтации - к диалогу и сотрудничеству. Новые формы Общественного взаимодействия".

"Это совершенно не вяжется с принципами человечества в XXI столетии. И это происходит в центре просвещенной Европы под прикрытием европейских ценностей", - сказал Слуцкий в ходе своего выступления.

По его мнению, все происходящее на Донбассе демонстрирует "хрупкость" мира и недооцененность единства. Пока же минские договоренности так и не соблюдаются, отвода тяжелых вооружений не происходит, а в сторону Луганска и Донецка продолжают лететь снаряды.

"Все это происходит в результате чудовищной политики теперь уже бывшего украинского руководства", - цитирует РИА Новости депутата.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее экс-командующий Операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, будто ВСУ за сутки могут взять весь Донбасс и выйти к границе с Россией. Советник главы ЛНР Родион Мирошник прокомментировал скандальное высказыванию в интервью "Комсомольской правде". По его мнению, такие утверждения являются всего лишь "фантазиями" президента страны Петра Порошенко, который на фоне скорого ухода продолжает рассказывать о своих "грандиозных" достижениях.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Министр обороны Сербии: при Вучиче республика не станет членом НАТО
В Госдуме хотят запретить авиакомпаниям сажать членов семьи отдельно
WikiLeaks: возобновление дела в Швеции позволит очистить имя Ассанжа
Эксперт назвал возможную причину отмены визита Помпео в Москву
Голикова: майские праздники не сокращают валовый внутренний продукт России
СК допросил персонал Шереметьево и «Аэрофлота» по делу о катастрофе «Сухой - Суперджет 100»
Польша выдала России обвиняемого в совершении разбойного нападения
В Еврокомиссии назвали главную задачу Зеленского на ближайшие два года
При землетрясении в Панаме пострадали пять человек
Суд оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за пикет у Кремля в защиту Байкала
Рада назначит дату инаугурации Зеленского 14-17 мая
Зеленского вызвали в суд в рамках административного дела
Глава Крыма допускает повторение провокаций в Керченском проливе
Ученые назвали допустимое количество чашек кофе в день
Швеция намерена возобновить дело об изнасиловании в отношении Ассанжа
В МИД России пояснили причину отмены визита Помпео в Москву
Польша оценила нанесенный нацистской Германией ущерб в $1 трлн
Брата футболиста Александра Кокорина пригласили в группу «Ласковый май»
Отечественные самолеты будут собирать роботы
Вооруженный пистолетом школьник взял в заложники учеников в Казани
Составлена диета, снижающая риск преждевременной смерти
Число жертв циклона "Фани" в Индии увеличилось до 64 человек
Сергей Зверев прибыл по повестке в Тверской суд Москвы