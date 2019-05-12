2019-05-12T19:09:35+03:00
Политика

Путин проведет первое в этом году совещание по военной тематике в Казани

На следующей неделе запланировано посещение еще одного региона
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин проведет первое в этом году совещание по военной тематике в КазаниПутин проведет первое в этом году совещание по военной тематике в КазаниФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник, 13 мая, первое в этом году совещание по военной тематике в Казани.

В Кремле отметили, что на следующей неделе запланировано посещение еще одного региона.

- Да. Подтверждаю. Будет ещё одна региональная поездка, - рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин назвал военную базу РФ в Киргизии важным фактором стабильности в Центральной Азии. По словам президента РФ, Москва и Бишкек условились укреплять сотрудничество в военной и военно-технической сферах.

А в январе текущего года в России вступил в силу закон о замене военных кафедр в вузах на учебные центры. По мнению правительства, это значительно повысит эффективность подготовки студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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