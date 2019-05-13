2019-05-13T20:38:54+03:00
Политика

Ушаков заявил, что запроса от США на встречу Путина и Трампа на саммите G20 не поступало

Ранее появилась информация, что Вашингтон запросил переговоры президентов США и России в Осаке
Екатерина БОЛГОВА
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Помощник президента России Юрий Ушаков. Фото: Сергей Бобылев/ТАССПомощник президента России Юрий Ушаков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не поучала запроса от Вашингтона на проведение встречи президентов двух стран на саммите G20 в Японии.

"Нет, еще не было [запроса]", - сказал Ушаков журналистам.

Напомним, ранее появилась информация, что США запросили проведение переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите Группы двадцати, который должен пройти 28-29 июня в Осаке.

Напомним, переговоры Путина и Трампа прошли в июле 2018 года в Финляндии. До этого российский и американский лидеры встречались в 2017-2018 годах на крупных международных мероприятиях. 3 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который продолжался почти полтора часа. Отмечалось, что беседа прошла по инициативе американской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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