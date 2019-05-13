США запросили встречу Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-13T16:10:42+03:00

Источник близкий к Госдепу сообщил, что Соединенные Штаты ждут ответа с российской стороны

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Соединённые Штаты запросили встречу российского и американского президентов - Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «двадцатки» в японской Осаке в конце июне этого года. Об этом сообщил источник близкий к Госдепартаменту США.

«США уже высказались в пользу встречи двух президентов и ждут ответа с российской стороны,»- сообщил источник «Коммерсанта», отметив, что он оценил вероятность организации переговоров Путина и Трампа в Осаке как «высокую».

Напомним, 3 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора Путина и Трампа, во время которой президенты обсудили вопрос Венесуэлы, ситуацию в КНДР, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера и возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на запланированной в Сочи 14 мая встречи с министром иностранных дел России Сергея Лаврова госсекретарь Соединенных Штатов Майком Помпео намерен встретится президентом России Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU