2019-05-13T16:10:42+03:00
Политика

США запросили встречу Путина и Трампа

Источник близкий к Госдепу сообщил, что Соединенные Штаты ждут ответа с российской стороны
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир ПутинПрезидент США Дональд Трамп и президент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединённые Штаты запросили встречу российского и американского президентов - Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «двадцатки» в японской Осаке в конце июне этого года. Об этом сообщил источник близкий к Госдепартаменту США.

«США уже высказались в пользу встречи двух президентов и ждут ответа с российской стороны,»- сообщил источник «Коммерсанта», отметив, что он оценил вероятность организации переговоров Путина и Трампа в Осаке как «высокую».

Напомним, 3 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора Путина и Трампа, во время которой президенты обсудили вопрос Венесуэлы, ситуацию в КНДР, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера и возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на запланированной в Сочи 14 мая встречи с министром иностранных дел России Сергея Лаврова госсекретарь Соединенных Штатов Майком Помпео намерен встретится президентом России Владимиром Путиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокат Александра Емельяненко заявил, что протоколо на него не составлялся
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП
С 1 июня Пекин вводит ответные пошлины на товары из США
В Подмосковье задержали мужчину, который заманивал в квартиру мальчиков под видом платной фотосессии
После ЧП в Казани Медведев поручил проанализировать требования по безопасности школ
Трамп заявил, что Китаю не следует принимать ответные меры на повышение пошлин
Киевский суд оштрафовал на 32,4 доллара Зеленского за проступок на президентских выборах
"Дальше стремиться некуда": Шнуров официально объявил о роспуске "Ленинграда"
Песков: вопросы о запрете на полеты SSJ-100 должны формулироваться в адрес специалистов
В России надеются, что Зеленский займется прекращением войны в Донбассе
Министр обороны Сербии: при Вучиче республика не станет членом НАТО
В Госдуме хотят запретить авиакомпаниям сажать членов семьи отдельно
WikiLeaks: возобновление дела в Швеции позволит очистить имя Ассанжа