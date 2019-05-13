Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет переговоры с главой России Владимиром Путиным. По его словам, встреча пройдет на саммите «группы двадцатки» в японской Осаке. Меропрятие планирует 28-29 июня.
Кроме того, американский лидер отметил, что в ходе саммита он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вопрос встречи Путина и Трампа будет обсуждаться во время визита в Россию госсекретаря США Майка Помпео 14 мая. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не получала запрос от Вашингтона на проведение встречи Путина и Трампа.
Единственные полноформатные переговоры Трампа и Путина состоялись в июле прошлого года в Хельсинки. 3 мая текущего года состоялся 1,5-часовой телефонный разговор президентов России и США.
ИСТОЧНИК KP.RU