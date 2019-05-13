2019-05-13T22:14:33+03:00
В мире

Трамп заявил, что встретится с Путиным на саммите G20

Президент США также анонсировал встречу с главой КНР Си Цзиньпином
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет переговоры с главой России Владимиром Путиным. По его словам, встреча пройдет на саммите «группы двадцатки» в японской Осаке. Меропрятие планирует 28-29 июня.

Кроме того, американский лидер отметил, что в ходе саммита он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вопрос встречи Путина и Трампа будет обсуждаться во время визита в Россию госсекретаря США Майка Помпео 14 мая. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не получала запрос от Вашингтона на проведение встречи Путина и Трампа.

Единственные полноформатные переговоры Трампа и Путина состоялись в июле прошлого года в Хельсинки. 3 мая текущего года состоялся 1,5-часовой телефонный разговор президентов России и США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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