Главный свидетель по делу Мамаева и Кокорина попала в больницу в критическом состоянии
Главный свидетель по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Екатерина Бобкова попала в больницу в критическом состоянии. По предварительным данным, она выпала из окна, находясь на отдыхе в Чехии.
Как сообщает сайт MK.RU, 11 мая девушке сделали несколько операций и ввели в состояние искусственной комы. У Бобковой диагностированы переломы таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и другие травмы. Родственники и друзья девушки объявили сбор средств для помощи Екатерине. В больницу к пострадавшей собирается приехать сестра Татьяна.
Напомним, Бобкова отдыхала вместе с футболистами 8 октября 2018 года. Позже свидетели рассказали, что именно эта девушка была единственной, защищавшей водителя Виталия Соловчука, которого избивали спортсмены и их друзья. Также в суде стало известно, что в «Кофемании» Бобкова в шутку садилась на колени Кокорину, имитируя половую близость.
Кокорин и Мамаев выступили в суде с последним словом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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